السجن المؤبد لترزي يتاجر في الهيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ترزى بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط؛ لتورطه في الاتجار بكمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بمركز بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 19246 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة بلبيس ليوم 7 من شهر أكتوبر المنصرم، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهم " سعيد. أ"، 31 عاما، ترزى ملابس للمحاكمة الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح بنطاق مركز بلبيس.

وتبين من أمر الإحالة أنه بحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.