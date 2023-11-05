محافظ الشرقية يجري زيارات مفاجئة للمنشآت التعليمية والصحية والخدمية بقرى مركز بلبيس

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لقريتي كفر أيوب سليمان وكفر إبراهيم العايدي التابعتين لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت التعليمية والصحية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة كفر أيوب الإبتدائية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، واطلع على سجل الحضور والإنصراف للاطمئنان على تواجد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجدول الحصص الدراسية، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب فهم أمانة في أعناقنا ويمثلون نواة لصنع مستقبل الوطن.

وحرص المحافظ على مشاركة تلاميذ المدرسة الحصص الدراسية، للتعرف على كيفية استقبال الطالب للمعلومة المقدمة له من خلال الشرح الذي يقدمه المعلم، مطالبًا الطلاب بالتجاوب والتواصل المباشر مع المعلم خلال اليوم الدراسي والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم.

و فى سياق متصل، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 5927 لسنة 2023، بإنهاء تكليف عيد محمد عبد القادر يوسف، من العمل بوظيفته الحالية - رئيس الوحدة المحلية القروية بسنهوا - برئاسة مركز ومدينة منيا القمح - وعودته للعمل برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق - على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ تكليف وليد محمد إبراهيم رايقة - من العاملين برئاسة مركز ومدينة منيا القمح - بالدرجة الأولى التخصصية - التنمية الإدارية - للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بسنهوا (بصفة مؤقتة) لحين شغلها بالطرق القانونية.

وتفعيلًا لسياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها المحافظة، والتي تنعكس على تحسين مستوى أداء دوائر العمل الحكومي، قام محافظ الشرقية بإعادة تنظيم العمل لكل من جودة السيد عليوة، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالصنافين، للقيام بتسيير أعمال سكرتير الوحدة المحلية القروية بالجديدة.