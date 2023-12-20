الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات بسوهاج

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء بمعاقبة عاملين بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامهما بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والحشيش بدائرة المركز وترويجه على عملائهما من أصحاب الكيف.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين متلبسين وبحوزتهما كمية من المخدرات وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة والاتجار في المخدرات.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد عاملين مركز جرجا جوهر الميثامفيتامين

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