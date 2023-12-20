مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء تناقش ديوان "رسايل بكرة" الجمعة

تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، حفل توقيع ومناقشة ديوان "رسايل بكرة، للشاعر كريم ماهر، الصادر عن دار فهرس للنشر والتوزيع، وذلك في تمام الساعة الـ 4.30 مساء الجمعة المقبلة الموافق 22 ديسمبر.

ويشارك في المناقشة الشاعر والناقد أحمد حسن عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، والشاعر والناقد أيمن مسعود الباحث في الدراسات العربية والإسلامية ويدير المناقشة الإذاعي الكبير الدكتور مرسي عبد العليم.

تفاصيل ديوان رسايل بكرة.

ديوان رسايل بكرة يتكون من مجموعة قصائد مقسمة إلى خمسة أجزاء، الجزء الأول يحمل عنوان "تخيُل"بينما الجزء الثاني فيحمل عنوان "فشل في الإرسال" وهو عبارة عن 13 محاولة للإرسال، ويأتي الجزء الثالث بعنوان "رسايل مشوّشة" وهو عبارة عن مقاطع صغيرة ويتلوه الجزء الرابع بعنوان "محاولات ناجحة إلى بكرة" وينتهي الديوان بالجزء الخامس بعنوان "من بكرة إرسال حاد".

من هو الشاعر كريم ماهر؟

يذكر أن كريم ماهر صدر له ديوان بعنوان "عروسة الرمل" عن الهيئة العامة للكتاب سنة2016م وديوان بعنوان "رقصة المماليك" عن مؤسسة عابر سنة 2018م وكان هذا الديوان ضمن القائمة القصيرة لمسابقة عبد الرحمن الأبنودي سنة 2018م والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية.

مكتبة الزاوية الحمراء

ويذكر أن مكتبة الزاوية الحمراء بالقاهرة، تضم المكتبة ما يزيد على 90 ألف مادة ثقافية تحوي أحدث الإصدارات من الكتب للكبار والصغار والمراجع العلمية، بالإضافة إلى تزويدها بأحدث ما أنتجه الفكر الإنسانى فى العلوم والآداب من كتب ومراجع علمية ومواد سمعية وبصرية ووسائط متعددة للأطفال والكبار.

وقد تم بناء المكتبة على أعلى مستوى من الناحية الإنشائية والمعمارية، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية والتكنولوجية وشبكات الاتصال وتزويدها بالأثاث اللازم للقاعات المختلفة حسب المواصفات القياسية للمكتبات العالمية، بالإضافة إلى تزويدها بصفة مستمرة بأحدث الكتب التى أنتجها الفكر الإنسانى فى العلوم والآداب والفلسفة والمنطق وجميع العلوم من كتب ومراجع علمية ومواد سمعية وبصرية ووسائط متعددة للأطفال والكبار.

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