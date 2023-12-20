الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء تناقش ديوان "رسايل بكرة" الجمعة

ديوان رسائل بكرة
ديوان رسائل بكرة

تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، حفل توقيع ومناقشة ديوان "رسايل بكرة، للشاعر كريم ماهر، الصادر عن دار فهرس للنشر والتوزيع، وذلك في تمام الساعة الـ 4.30 مساء الجمعة المقبلة الموافق 22 ديسمبر.

ويشارك في المناقشة الشاعر والناقد أحمد حسن عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، والشاعر والناقد أيمن مسعود الباحث في الدراسات العربية والإسلامية ويدير المناقشة الإذاعي الكبير الدكتور مرسي عبد العليم.
تفاصيل ديوان رسايل بكرة.

ديوان رسايل بكرة يتكون من مجموعة قصائد مقسمة إلى خمسة أجزاء، الجزء الأول يحمل عنوان "تخيُل"بينما الجزء الثاني فيحمل عنوان "فشل في الإرسال" وهو عبارة عن 13 محاولة للإرسال، ويأتي الجزء الثالث بعنوان "رسايل مشوّشة" وهو عبارة عن مقاطع صغيرة ويتلوه الجزء الرابع بعنوان "محاولات ناجحة إلى بكرة" وينتهي الديوان بالجزء الخامس بعنوان "من بكرة إرسال حاد".

من هو الشاعر كريم ماهر؟

يذكر أن كريم ماهر صدر له ديوان بعنوان "عروسة الرمل" عن الهيئة العامة للكتاب سنة2016م وديوان بعنوان "رقصة المماليك" عن مؤسسة عابر سنة 2018م وكان هذا الديوان ضمن القائمة القصيرة لمسابقة عبد الرحمن الأبنودي سنة 2018م والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية.

مكتبة الزاوية الحمراء

ويذكر أن مكتبة الزاوية الحمراء بالقاهرة، تضم المكتبة ما يزيد على 90 ألف مادة ثقافية تحوي أحدث الإصدارات من الكتب للكبار والصغار والمراجع العلمية، بالإضافة إلى تزويدها بأحدث ما أنتجه الفكر الإنسانى فى العلوم والآداب من كتب ومراجع علمية ومواد سمعية وبصرية ووسائط متعددة للأطفال والكبار.
وقد تم بناء المكتبة على أعلى مستوى من الناحية الإنشائية والمعمارية، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية والتكنولوجية وشبكات الاتصال وتزويدها بالأثاث اللازم للقاعات المختلفة حسب المواصفات القياسية للمكتبات العالمية، بالإضافة إلى تزويدها بصفة مستمرة بأحدث الكتب التى أنتجها الفكر الإنسانى فى العلوم والآداب والفلسفة والمنطق وجميع العلوم من كتب ومراجع علمية ومواد سمعية وبصرية ووسائط متعددة للأطفال والكبار.
اقرأ ايضًا:

مكتبة الزاوية الحمراء تواصل تقديم فعالياتها «أون لاين»

مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء ديوان رسايل بكرة كريم ماهر دار فهرس للنشر والتوزيع عضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة الناقد أحمد حسن الشاعر والناقد أيمن مسعود تفاصيل ديوان رسايل بكرة

مواد متعلقة

"الإمام محمد عبده.. سيرة حياة" أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

رويترز: محادثات مكثفة بوساطة مصرية قطرية للتوصل إلى هدنة ثانية فى غزة

عاجل.. "الباز" يفجر مفاجأة بشأن نتيجة مرشح الوفد فى الانتخابات الرئاسية

"تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة".. السيسي يعيد تشكيل مستقبل صناعة التعدين في مصر

الأحد.. افتتاح 6 محطات مترو جديدة (خاص)

سقوط 5 تجار مخدرات أثناء صفقة حشيش بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

ماجد حبته

لقاء الرئيس ومنافسيه

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس