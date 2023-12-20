غرفة الطباعة توقع خطابا لتأهيل الشباب للعمل بشركات القطاع

وقعت غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، خطاب نوايا مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف-مصر (EFE-Egypt) والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt)، وأحد الشركات بهدف تدريب عشرات الطلاب على فنون الطباعة المختلفة داخل المطابع وشركات الطباعة.



وقال المهندس نديم إلياس رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، إن مشروع التدريب هدفه الرئيسي هو تأهيل خريجي التعليم الفني للعمل في المطابع وشركات الطباعة المختلفة ويشمل التدريب 8 محاضرات للمهارات الشخصية بخلاف التدريب الفني لمدة 3 أشهر متواصلة.

وكشف المهندس نديم إلياس، أن التدريب سيكون برعاية غرفة الطباعة والتغليف على يد أمهر المدربين المتخصصين في تقنيات الطباعة والتغليف بهدف تخريج فنين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الطباعة والتغليف وفق أحدث التقنيات الجديدة.

وأعلن رئيس غرفة الطباعة، أن كافة الخريجين المؤهلين من هذا التدريب وسيتم توظيفهم في المطابع والشركات المختلفة برعاية وتنسيق ومتابعة من غرفة صناعة الطباعة وبمرتبات تتوافق مع مهاراتهم.