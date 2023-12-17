"الغرف التجارية": إجراءات الحكومة تزيد من معروض السكر وتخفض سعره

قال المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية، إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعطي للمستهلك طمأنينة حتى نزول أسعار السكر، حيث وصل سعر السكر لـ38 جنيهًا، موضحًا أن قرار منع حظر السكر يزيد من المعروض، وزيادة 2 كيلو سكر على التموين أيضًا يزيد الضخ.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم الأحد، أننا ننتج 85% من السكر، وسنجد زيادة كبيرة في المعروض خلال 15 يومًا، مرجحًا وصول السعر إلى 31 أو 27 جنيهًا.

وذكر رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية، أن الأزمة تعود إلى أن هناك تجارًا يخزنون السكر، ويتاجرون فيه بالسوق السوداء، لافتًا إلى أن المشكلة أن المستهلك يعطي فرصة للتاجر يغلي الأسعار، ويجب أن نغير من ثقافة التخزين، ونشترى بقدر احتياجاتنا.