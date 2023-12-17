الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل والكشف عن مئات الآلاف من الأطنان

البصل
البصل

علق الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، على تفاقم أزمة ارتفاع أسعار البصل في الأسواق الفترة الأخيرة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن البصل مثل أي محصول معرض ليكون تحت آلية العرض والطلب، ويزرع في مصر على عروات متتالية تبدأ من سبتمبر زراعته والحصاد حتى شهر مايو، وهناك فجوة بينهم من يونيو حتى أول ديسمبر ليس فيها إنتاج.

وأوضح فهيم أن التجار هم من يخزنون البصل، مشيرًا إلى أن مساحة البصل من 240 إلى 250 ألف فدان تنتج من 3.4 مليون إلى 3.6 مليون طن سنويًا، وجزء كبير منها يذهب للاستهلاك المحلي وجزء يتم تصديره، والصادرات هذا العام أقل من العام الماضي.

وشدد على أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لكل اللجان والهيئات بالوزارة النزول على كل مفارش البصل الموجودة بحملات تفتيشية، والمفاجأة هناك كميات ضخمة ومئات الآلاف من الأطنان موجودة تحت القش.

وأكد أن هناك ممارسة احتكارية ومخالفة للقانون، وسيتم طرح الكميات بقانون منع الممارسات الاحتكارية، وسيتم طرح الكميات في الأسواق لمعادلة واستقرار الأسواق.

الحياة اليوم أسعار البصل محمد فهيم مستشار وزير الزراعة

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