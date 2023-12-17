سياسي فلسطيني: كل ما نريده تبيض السجون من المعتقليين.. وانتهاء الحرب

علق المستشار طه الخطيب المحلل السياسى الفلسطيني، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن المفاوضات التي بدأت بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية في مجلس الحرب والحكومة المصغرة والحكومة العمومية، في ثلاث اجتماعات متتالية، اتخذت قرار بأن يتم تكليف مدير الموساد ببدء المرحلة الجديدة من التفاوض حول الهدنة بشروط جديد، وتصعيد الموضوع مع الجانبين المصري والقطري.

وأشار الخطيب إلى أن القسام والمقاومة الفلسطينية على الأرض لها شروط أخرى، بوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات بدون أي شروط إسرائيلية، بالإضافة إلى بدء تفاوض حول تبييض السجون وتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ووقف انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية والمسجد الأقصى ومدينة القدس الشريف.

وأضاف أن الحديث عن وقف إطلاق نار أو هدنة جديدة أو وقف الحرب، سيتواصل حتى نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن أمريكا لم تغير موقفها من يوم 8 أكتوبر حتى الآن، فهي لا تريد وقف إطلاق النار أو وقف الحرب، ولم يذكر أي مسؤول أمني أو عسكري أمريكي، حديث حول وقف إطلاق نار.