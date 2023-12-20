جهاز تنمية المشروعات يعلن انطلاق دورة جديدة من معرض "صنع في دمياط"

يعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن انطلاق فعاليات دورة جديدة لمعرض "صنع في دمياط" للأثاث المقام بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط، غدا الخميس 21 ديسمبر، ويستمر المعرض حتى السبت 30 ديسمبر داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر في القاهرة.

انطلاق معرض "صنع في دمياط" لتسويق الأثاث

وتمثل هذه الدورة استكمالا لجهود التعاون بين الجهاز ومحافظة دمياط لمساعدة أصحاب مشروعات الأثاث والموبيليا على التوسع في تسويق منتجاتهم خاصة بعد النجاح الذى شهدته الدورات السابقة للمعرض من إقبال جماهيري كبير، حيث استقبل المعرض في دوراته السابقة الآلاف من المواطنين الراغبين في اقتناء الأثاث الدمياطي الذي يتمتع بجودة عالية وأسعار متميزة.

65 عارضا يشاركون بالدورة الحالية للمعرض

يشارك في الدورة الجديدة من المعرض 65 عارضا من أصحاب مصانع الأثاث بمحافظة دمياط بالإضافة إلى عدد من العارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط واللجنة النقابية وعدد من الجمعيات الأهلية، الذين يقدمون تشكيلة متنوعة من الأثاث الراقي المودرن والاستيل، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا للدخول مجانا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا.

في سياق منفصل، أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية في مصر ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تيسير وإتاحة مختلف سبل الدعم التمويلي والفني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول التدريجي للاقتصاد الأخضر.

وأكد “رحمي” على قيام جهاز تنمية المشروعات بالعمل على تطوير خدماته بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهدف دعم منظمات العمل المدني مؤسسيا وتشجيعها على تنفيذ مشروعات خضراء، إضافة لتقديم خدمات مالية وغير مالية في مجال جمع المخلفات وإعادة تدويرها وغيرها من المشروعات البيئية، فضلا عن تنفيذ مبادرات التدريب من اجل التشغيل التي تهدف إلى رفع كفاءة الشباب في مجال البيئة، وإتاحة حزم من التمويل المتناهي الصغر في جميع محافظات الجمهورية لدعم المشروعات التي تساهم في الحد من التلوث وخفض الانبعاثات الناتجة عن التغيرات المناخية.