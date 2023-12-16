السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف نجحت مصر في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر؟ خبير اقتصادي يجيب

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

قال الدكتور حامد جميل نائب رئيس الاتحاد الأفراسيوي للاقتصاد الرقمي والاستثمار والريادة الأعمال، إن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (المشروعات الصغيرة) تعتبر عاملًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة في مصر. 

وأضاف جميل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات لدعم هذا القطاع الحيوي حيث أنه في السنوات الأخيرة، أطلقت العديد من المبادرات والبرامج لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة. على سبيل المثال، برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر "كفاءة" الذي يهدف إلى توفير التمويل والدعم الفني والاستشاري لأصحاب المشاريع الصغيرة. كما أطلقت الحكومة العديد من القروض الميسرة والمنح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيع الابتكار وخلق فرص العمل.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، نظمت الحكومة برامج تدريبية وورش عمل لريادي الأعمال بهدف بناء القدرات وتطوير المهارات اللازمة لإدارة المشروعات الصغيرة بفعالية، وتعزيز الابتكار والتنافسية.

وأوضح أن مصر تعتبر من بين الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتجارية قوية تدعم هذا القطاع.

وأشار نائب رئيس الاتحاد الأفراسيوي إلى أن، الدولة تبذل جهودًا ملموسة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر السياسات الحكومية الرامية إلى تسهيل الوصول إلى التمويل، وتقديم الدعم والتدريب، وتوفير بيئة أعمال ملائمة حيث تلك الجهود تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، وتقليل مستويات البطالة.

وِنوه بأن جهود مصر في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تستحق الاعتراف، ومن المتوقع أن تستمر الحكومة والمؤسسات المعنية في تعزيز هذا القطاع الحيوي، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين في مصر، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة.

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