أستاذ التمويل يكشف دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم الاقتصاد (فيديو)

تحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، عن دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الحل الذي من الممكن أن يزيد من القدرة الإنتاجية ويخدم على المشروعات الكبيرة.

وأضاف أن المشروعات الكبيرة احتياجاتها من مدخلات الصناعة والمواد الخام متعددة وهي جزء هام منها يأتي من الخارج، موضحًا أن تواجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة يزيد من فترة نجاح المشروعات الكبيرة ويقلل من تكاليفها ويحقق مزيدًا من الضبط في اقتصاديات التشغيل.

وأشار الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.