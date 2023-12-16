الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير يستعرض رؤية الدولة لحماية الأراضى الزراعية (فيديو)

جريدة الدستور

استعرض الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، مسارات رؤية الدولة لحماية الأراضي الزراعية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك إنجازات لا تتوقف لتحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الدولة المصرية تسير منذ 2014 وفق رؤية اقتصادية تنموية وأهم محاورها هي الزراعة باعتبار أن الأرض الزراعية هي أكبر ثروة قومية يمكن للإنسان المصري أن يعيش عليها.

وأشار إلى أن الدولة فوجئت خلال الـ30 سنة الماضية أن هناك تآكلًا في المساحات الزراعية، وأن هناك اعتداء على الأرض الزراعية بالتزامن مع الزيادة السكانية.

محمد الشوادفي اكسترا نيوز استاذ الإدارة والاستثمار الأراضي الزراعية

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