اليوم.. غلق كلى لمحور عمرو بن العاص بالجيزة لمدة 5 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال اختبار أحمال محور عمرو بن العاص بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" تجاه شارع الأهرام تحديدًا أعلى شارع المحولات في المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام وشارع ترسا وذلك لتحقيق أعلي معايير السلامة.



وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور عمرو بن العاص فى الاتجاه والمنطقة المشار إليهما وذلك لمدة (5) ساعات اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٢ عصرًا.



وقد كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لتسهيل عملها وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.



وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.