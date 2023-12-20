كأس الرابطة.. تأهل تشيلسى وفولهام وميدلزبره إلى نصف النهائى

تأهلت أندية تشيلسي وفولهام وميدلزبره إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزي، مساء الثلاثاء خلال المباريات التي أقيمت في ربع نهائي المسابقة.

تشيلسي تفوق على نيوكاسل يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي بهدف لكل فريق حيث تقدم كالوم ويلسون لنيوكاسل بالدقيقة 16 وأدرك مودريك التعادل بالدقيقة الأخيرة.

وفاز فولهام على نظيره إيفرتون بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

بينما اكتسح ميدلزبره نظيره بورت فالي بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ليفربول بقيادة نجمه الدولي المصري محمد صلاح نظيره وست هام يونايتد، على ملعب أنفيلد، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل مباراة ليفربول ضد وست هام، على قناة بي إن سبورتس 1.

ويعد مانشستر يونايتد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، بينما يعد ليفربول هو الأكثر تتويجًا باللقب بـ 9 ألقاب.