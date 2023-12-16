الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسي يهزم شيفيلد يونايتد بهدفين في الدوري الإنجليزي

تشيلسي وشيفيلد يونايتد
تشيلسي وشيفيلد يونايتد

حقق فريق تشيلسي الفوز على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تقدم تشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقيقة 54، قبل أن يضيف نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة 61.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند ثماني نقاط في المركز العشرين والأخير.

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أحداث المباراة

تشيلسي بدأ المباراة وحاول رحيم سترلينج المرور داخل منطقة جزاء شيفيلد ولكن تداخل معه الدفاع واستخلص الكرة.

في الدقيقة 15 تسديدة من كونور كالاجر لاعب تشيلي من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس ويسلي فودرنجام من منتصف مرماه.

تمريرة أمامية من كونور كالاجر لم يقدر نيكولاس جونسون على اللحاق بها فوصلت سهلة للحارس ويسلي فودرنجام.

تسديدة قوية من كاميرون أرتشر لاعب شيفيلد من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

في الدقيقة 39، تمريرة من رحيم ستيرلنج وضعت نيكولاس جاكسون في انفراد تام بالمرمى ولكن خرج الحارس من منطقة الجزاء وابعد الكرة قبل أن تشكل خطورة.

تسديدة من نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي من خارج منطقة الجزاء جهة اليمين مرت بجوار القائم الأيمن.

ونجح تشيلسي في التقدم في الدقيقة 54 بعد مرور من سترلينج بشكل رائع يمين منطقة الجزاء ثم مرر كرة أرضية قابلها كول بالمر بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

وجاء الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 61 بعد كرة عرضية من كول بالمر من يمين منطقة الجزاء قابلها نيكولاس جاكسون بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

ركلة حرة لشيفيلد بالقرب من منطقة جزاء تشيلسي نفذها جوستافو هامر بتسديدة قوية أبعدها الحارس جورجي بيتروفيتش من أسفل يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

نفذت الركلة الحرة بتسديدة من كول بالمر ولكن ابعدها الحارس ويسلي فودرنجام بشكل رائع من أسفل يسار مرماه فتابعها نيكولاس جاكسون بتسديدة أخرى فأبعدها الحارس أيضا من يسار مرماه.

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