كريستال بالاس يفرض تعادلًا إيجابيًا على مانشستر سيتى بالدورى الإنجليزى

سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام ضيفه كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ17 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين لكل منهما.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الأول.

وسجّل جاك جريليتش هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 24 بعدما تسلم تمريرة زميله فيل فودين داخل منطقة الجزاء وسددها بقدمه اليمنى على يسار الحارس، وأوقف الحكم اللعب من أجل مراجعة اللعبة عن طريق تقنية الفيديو المساعدة للتشكك في وجود حالة تسلل ضد جريليتش، وبعد مراجعة اللقطة احتسب الحكم الهدف.

وحاول لاعبو فريق كريستال بالاس تسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر المباراة ولكن دفاعات السيتي نجحت في إحباط محاولاتهم.

وسدد لاعبو فريق مانشستر سيتي 5 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 9 كرات من الملعب، فيما لم يسدد فريق كريستال بالاس أي كرة على المرمى من محاولتين خرجتا من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 74% مقابل 26% لصالح فريق كريستال بالاس.

واستمر استحواذ لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا وقويًا بين كلا الفريقين.

وسجل جوليان ألفاريز هدف مانشستر سيتي الثاني في الدقيقة 50 من ركلة حرة نفذها مباشرة ناحية مرمى كريستال بالاس، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود حالة تسلل على رودري وتداخله في الكرة.

وأضاف ريكو لويس الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 54 بعد تمريرة من جاك جريليتش اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس ووصلت للويس الذي سددها مباشرة في المرمى.

وسجل جان فيليب ماتيتا هدف كريستال بالاس الأول في الدقيقة 76 بصناعة من جيفري شلوب.

واستمرت محاولات لاعبي كريستال بالاس من أجل تسجيل هدف التعادل، حتى تحصل الفريق على ركلة جزاء سجلها مايكل أولسيه.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ34 نقطة بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما رفع كريستال بالاس رصيده لـ17 نقطة في المركز الـ15.