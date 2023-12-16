مانشستر سيتى يتقدم على كريستال بالاس بهدف فى الشوط الأول

تقدم مانشستر سيتي على ضيفه كريستال بالاس في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ17 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وهيمن «سيتي» على الاستحواذ في الشوط الأول من المباراة، كما كان الطرف الأكثر خطورة وهجومًا على المرمى، فيما حاول فريق كريستال بالاس إبعاد الخطورة عن مرماه، ثم العمل على تنفيذ هجمة مرتدة خاطفة وتسجيل هدف عكس سير المباراة.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الأول.

وسجّل جاك جريليتش هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 24 بعدما تسلم تمريرة زميله فيل فودين داخل منطقة الجزاء وسددها بقدمه اليمنى على يسار الحارس، وأوقف الحكم اللعب من أجل مراجعة اللعبة عن طريق تقنية الفيديو المساعدة للتشكك في وجود حالة تسلل ضد جريليتش، وبعد مراجعة اللقطة احتسب الحكم الهدف.

وحاول لاعبو فريق كريستال بالاس تسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر المباراة ولكن دفاعات السيتي نجحت في إحباط محاولاتهم.

وسدد لاعبو فريق مانشستر سيتي 5 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 9 كرات من الملعب، فيما لم يسدد فريق كريستال بالاس أي كرة على المرمى من محاولتين خرجتا من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 74% مقابل 26% لصالح فريق كريستال بالاس.