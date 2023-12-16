الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يتقدم على كريستال بالاس بهدف فى الشوط الأول

جاك جريليتش
جاك جريليتش

تقدم مانشستر سيتي على ضيفه كريستال بالاس في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ17 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وهيمن «سيتي» على الاستحواذ في الشوط الأول من المباراة، كما كان الطرف الأكثر خطورة وهجومًا على المرمى، فيما حاول فريق كريستال بالاس إبعاد الخطورة عن مرماه، ثم العمل على تنفيذ هجمة مرتدة خاطفة وتسجيل هدف عكس سير المباراة.

وأهدر لاعبو مانشستر سيتي أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الأول.

وسجّل جاك جريليتش هدف التقدم لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 24 بعدما تسلم تمريرة زميله فيل فودين داخل منطقة الجزاء وسددها بقدمه اليمنى على يسار الحارس، وأوقف الحكم اللعب من أجل مراجعة اللعبة عن طريق تقنية الفيديو المساعدة للتشكك في وجود حالة تسلل ضد جريليتش، وبعد مراجعة اللقطة احتسب الحكم الهدف.

وحاول لاعبو فريق كريستال بالاس تسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر المباراة ولكن دفاعات السيتي نجحت في إحباط محاولاتهم.

وسدد لاعبو فريق مانشستر سيتي 5 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 9 كرات من الملعب، فيما لم يسدد فريق كريستال بالاس أي كرة على المرمى من محاولتين خرجتا من الملعب.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 74% مقابل 26% لصالح فريق كريستال بالاس.

مانشستر سيتى كريستال بالاس الدورى الانجليزى مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس البريميرليج

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟