وسائل إعلام تكشف تفاصيل مخطط ترامب للفوز بالانتخابات الرئاسية 2024

كشفت وسائل إعلام أمريكية، خلال هذه الفترة، عن مخطط الرئيس الامريكي دونالد ترامب للفوز بالانتخابات الامريكية عام 2024، خاصة مداهمات الترحيل والتعريفات الجمركية والطرد الجماعي من قبل الموظفين والتناغم بين ترامب والكونجرس، حسبما أفادت وكالة أسشتيد برس.

ووفقاً للتقرير فإن رئيس مجلس النواب المنتخب قبل 7 أسابيع مايك جونسون على علاقة وثيقة بترامب، وبالتأكيد سيدعمه بشدة حتى لو خسر مطرقة النواب وذلك على النقيض من الجمهوري بول رايان الذي تولى رئاسة مجلس النواب مع ولاية ترامب الأولى في 2017 وكانت علاقتهما سيئة.

وبحسب التقرير فقد هيمنت التحقيقات التي لا تعد ولا تحصى مع الرئيس السابق دونالد ترامب والتهم اللاحقة الموجهة إليه على جزء كبير من الحملة الرئاسية لعام 2024، ولكن مع مرور أقل من عام على يوم الانتخابات، يهيمن ترامب على السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري وقد وضع بالفعل مجموعة شاملة من الأهداف السياسية في حالة فوزه بولاية ثانية.

أهداف سياسية واستراتيجية

ووفقا لما اورده التقرير فقد تختلف أفكاره، وحتى القضايا التي يركز عليها بشكل كبير، عن مقترحات الرئيس جو بايدن، إذا تم تنفيذها، فإن خطط ترامب ستمثل إصلاحًا حكوميًا جذريًا، وربما يكون أكثر أهمية من تلك التي شهدها خلال ولايته الأولى.

كما اتسمت رئاسته، وخاصة في الأيام الأولى، بالفوضى والاقتتال الداخلي وموجة من الأوامر التنفيذية المكتوبة على عجل والتي أبطلتها المحاكم بسرعة.

ومن المحتمل أن ينتهي الأمر ببعض أفكاره الحالية إلى المحكمة أو أن يعرقلها الكونجرس، لكن حملة ترامب والمجموعات المتحالفة معها تعمل على تجميع كتب سياسية تحتوي على خطط مفصلة.



تفكيك "الدولة العميقة"



سيحاول ترامب تجريد عشرات الآلاف من الموظفين المهنيين من حماية الخدمة المدنية الخاصة بهم. وبهذه الطريقة، يمكن طردهم لأنه يسعى إلى "طمس الدولة العميقة بالكامل، وفق اسوشتيد برس.

وسيحاول تحقيق ذلك من خلال إعادة إصدار الأمر التنفيذي لعام 2020 المعروف باسم “الجدول F”. وهذا من شأنه أن يسمح له بإعادة تصنيف أعداد كبيرة من الموظفين، مع التركيز بشكل خاص، كما قال، على "البيروقراطيين الفاسدين الذين استخدموا نظامنا القضائي كسلاح" و"الجهات الفاعلة الفاسدة في جهاز الأمن الوطني والاستخبارات لدينا".

ونظراً لغضبه من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين الفيدراليين الذين يتابعون القضايا الجنائية ضده، فمن المحتمل أن يستهدف ترامب الأشخاص المرتبطين بتلك المحاكمات للانتقام.

وإلى جانب عمليات الفصل، يريد ترامب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين الحكوميين الذين يسربون معلوماتهم إلى الصحفيين، ويريد أيضًا أن يطلب من الموظفين الفيدراليين اجتياز اختبار الخدمة المدنية الجديد.