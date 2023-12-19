الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرانشيسكا ألبانيز: الولايات المتحدة تواصل وضع العقبات دفاعًا عن إسرائيل

غزة
غزة

قال مسؤول في الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة "تدافع عما لا يمكن الدفاع عنه" عندما يتعلق الأمر بالعملية الإسرائيلية في غزة.

 

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الولايات المتحدة تواصل وضع العقبات دفاعًا عن إسرائيل.

وأضافت: "لقد تسببت هذه العملية بالفعل في مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص، وما زال 8000 شخص في عداد المفقودين، وتشريد 1.9 مليون شخص في غزة".

خلافات بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة 

 

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يبدو أن هناك انفصالاً بين البعثة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة من جهة وواشنطن من جهة أخرى.

ويبدو أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية لم يوليا الاهتمام المناسب لمشروع قرار وقف إطلاق النار الذي قدمته الإمارات حتى اليوم، وطالبا بإجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة.

وتتمثل إحدى القضايا في الدعوة إلى "الوقف العاجل للأعمال العدائية" للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية وتفضل إدارة بايدن لغة مثل "فترات التوقف الإنسانية" في سياق فترات التوقف المتفاوض عليها لإطلاق سراح الرهائن من قبل حماس.

وهناك نقطة شائكة أخرى وهي اللغة التي تمنح الأمم المتحدة سلطة مراقبة تسليم المساعدات للتأكد من عدم تهريب الأسلحة إليها. وتريد واشنطن صياغة أكثر وضوحا توضح أن إسرائيل سيظل لها دورا في تفتيش شاحنات المساعدات.

ووفقاً لأحد المصادر المطلعة، فإن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيكون مستعداً للامتناع عن التصويت على النص الإماراتي، لكن جو بايدن تحدث مؤخراً مع بنيامين نتنياهو الذي أصر على أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم حق النقض.

المشكلة هي أن بايدن كان حاضرا في جنازة قاضية المحكمة العليا الراحلة ساندرا داي أوكونور بعد ظهر اليوم، لذا فإن البعثة الأمريكية تتلاعب بالوقت حتى يكون للرئيس الكلمة الأخيرة.

 

غزة الامم المتحدة واشنطن العملية الاسرائيلية إسرائيل

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