الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

50 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين فى قصف إسرائيلى لحى الرمال بغزة

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت وكالة شهاب الفلسطينية، قبل قليل، عن وقوع 50 شهيدًا و12 مصابًا و50 مفقودًا نتيجة قصف إسرائيلي لبناية في حي الرمال بمدينة غزة.

كما وقع عدد من الشهداء والإصابات جراء قصف عمارة في شارع المغربي وسط غزة.

txt

الصليب الأحمر: ما يجرى فى غزة يمثل فشلًا أخلاقيًا للمجتمع الدولى

سبق، وأعلنت مديرية الدفاع المدني في غزة، أن طواقمها تمكنت من انتشال عدد من الشهداء وإنقاذ عدد من المصابين بعد استهداف برج الصالحي من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات في المحافظة الوسطى.

txt

ألمانيا تعلن وصول شحنة مساعدات إلى مطار العريش لدعم سكان غزة

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددًا من المناطق في غزة منها جباليا، الشجاعية، الوسطي، خان يونس، ورفح جنوب قطاع غزة، وجميعها أسفرت عن وقوع مئات الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

 

حي الرمال غزة قصف صهيوني 50 شهيدا شارع المغربي

مواد متعلقة

خروج مستشفى المعمدانى عن الخدمة نتيجة استهداف الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تحذر من التعامل مع مجازر غزة كأمر اعتيادى والضغط لوقفها

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء

كتائب القسام تعلن تصفية جيب إسرائيلى فى الشيخ رضوان وقتل جنوده

إصابة صحفيين واستشهاد العشرات جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا (صور)

مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة حول فلسطين اليوم

"أطباء بلا حدود": الوضع الإنسانى فى الضفة الغربية تجاوز الحدود

الصحة بغزة: الاحتلال اقتحم مستشفى العودة وقام بتعرية مديرها واقتادته لجهة غير معلومة

الأكثر قراءة

جدل كبير بشأن "كريسماس صلاح" فى إنجلترا.. ومتابعون: "أطفال غزة تبكى" (صور)

تفاصيل رسالة الكونجرس لبايدن: ممارسات نتنياهو خطر على الجميع

محمود عاقب زوجته بـ9 طعنات بسبب "الجمعية".. ووالدتها: "قتلها فى بيتى"

لعنة الفراعنة.. تفاصيل الكشف عن حفرة أثارت رعب أهالي كرداسة

الرئيس السيسى يلتقى منافسيه فى انتخابات الرئاسة: التجربة تثرى التعددية والتنوع فى المشهد السياسى والديمقراطى

رحلة بحث عن مالك الـ50 ألف جنيه.. عامل باليومية:" بدور عليه من أسبوع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى