50 شهيدًا وعشرات الجرحى والمفقودين فى قصف إسرائيلى لحى الرمال بغزة

أعلنت وكالة شهاب الفلسطينية، قبل قليل، عن وقوع 50 شهيدًا و12 مصابًا و50 مفقودًا نتيجة قصف إسرائيلي لبناية في حي الرمال بمدينة غزة.

كما وقع عدد من الشهداء والإصابات جراء قصف عمارة في شارع المغربي وسط غزة.

سبق، وأعلنت مديرية الدفاع المدني في غزة، أن طواقمها تمكنت من انتشال عدد من الشهداء وإنقاذ عدد من المصابين بعد استهداف برج الصالحي من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات في المحافظة الوسطى.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددًا من المناطق في غزة منها جباليا، الشجاعية، الوسطي، خان يونس، ورفح جنوب قطاع غزة، وجميعها أسفرت عن وقوع مئات الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.