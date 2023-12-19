الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد كأس الأمم الإفريقية 2024.. وتوزيع مجموعات البطولة

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية 2024

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة موعد كأس الأمم الإفريقية 2024 المقرر إقامته في كوت ديفوار بمشاركة منتخب مصر الذي تأهل للبطولة عقب تصدره مجموعته في التصفيات حيث تم تتويجه باللقب 7 مرات خلال تاريخه يليه منتخب الكاميرون ب 5 مرات ثم غانا ب 4 مرات.

موعد كأس الأمم الإفريقية 2024


أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف(CAF) عن موعد كأس الأمم الإفريقية 2024 في نسختها ال 34 والذي يقام خلال الفترة من يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 على ملاعب الكوت ديفوار للمرة الثالثة في تاريخها حيث سبق واستضافة البطولة في عام 1984 التي تم تتويج منتخب الكاميرون فيها.

تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بمشاركة 24 منتخبا من بينها منتخب مصر حيث يخوض المنتخب المصري أولى مبارياته يوم 14 يناير المقبل أمام منتخب موزمبيق وفقا القرعة التي تم عقدها في شهر أكتوبر الماضي.

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مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

جاءت مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 كما يلي:-

المجموعة الأولى:- كوت ديفوار _ نيجيريا _ غينيا الاستوائية _ غينيا بيساو.

المجموعة الثانية:- مصر_ غانا_ كاب فيردي_ موزمبيق.

المجموعة الثالثة:- السنغال _ الكاميرون _ غينيا _ غامبيا.

المجموعة الرابعة:- الجزائر _ بوركينا فاسو _ موريتانيا _ أنغولا.

المجموعة الخامسة:- تونس _ مالي_ جنوب أفريقيا _ ناميبيا.

المجموعة السادسة:- المغرب_ كونغو الديمقراطية _ زامبيا _ تنزانيا.

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-12-2023 والقنوات الناقلة

 

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية عن حق البث المباشر لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 ويمكن ضبط إشارة بثها عبر الاحداثيات التالية:-

تردد قناة Bein Sports

القمر الصناعي:- نايل سات.
تردد القناة:- 11096.
الاستقطاب:- أفقي.
معدل الترميز:- 27500.
معامل تصحيح الخطأ:- 5/6.

تردد قناة Bein Sports

القمر الصناعي:- عرب سات.
تردد القناة:- 11566.
الاستقطاب:- أفقي.
معدل الترميز:- 27500.
معامل تصحيح الخطأ:- 3/4.

تردد قناة Bein Sports

القمر الصناعي:- سهيل سات.
تردد القناة:- 12604.
الاستقطاب:- أفقي.
معدل الترميز:- 27500.
معامل تصحيح الخطأ:- 2/3.

 

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