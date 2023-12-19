الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب الأهلي ومواجهة مرتقبة لبيراميدز.. مواعيد مباريات الأندية المصرية بدوري الأبطال والكونفيدرالية

بيراميدز وصن داونز
بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي

تنطلق اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري 2023، منافسات الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات بمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية (نسخة الموسم الجاري 2023/2024).

وتشهد الجولة الرابعة من البطولتين القارتين، غياب الأهلي عن الساحة، بسبب تواجده بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، وتلقى المارد الأحمر الهزيمة بهدفين نظيفين، أمام فريق فلومينيسي البرازيلي، أمس الاثنين بنصف النهائي، ليفقد فرصة تحقيق إنجاز تاريخي وفريد إذ تحقق، بوصول فريق مصري إلى المباراة النهائية لأول مرة بالحدث العالمي.

وتشهد الجولة ذاتها، مواجهة مرتقبة بين بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا، بينما ينتظر الزمالك ومودرن فيوتشر مباراتين حاسمتين في مسيرة الفريقين بالكونفيدرالية.

مواعيد مباريات الأندية المصرية بمسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

دوري أبطال إفريقيا

 

الثلاثاء 19ـ12ـ2023

بيراميدز X صن داونز الجنوب إفريقي.. السادسة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

ويتقاسم بيراميدز صدارة المجموعة الأولى والتي تضم كلا من صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني، بنفس الرصيد من النقاط، حيث تمتلك الفرق الأربعة 4 نقاط.

بينما تم تاجيل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والأهلي، إلى شهر فبراير المقبل من عام 2024.

كأس الكونفيدرالية الإفريقية 

الاربعاء 20ـ12ـ2023

ساجرادا الأنجولي X الزمالك.. السادسة مساء (ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا).

الجولة الرابعة بمرحلة المجموعات.

ويتربع الفارس الأبيض، على قمة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، يلي أبوسليم الليبي 6 نقاط، ثم ساجرادا الأنجولي 3 نقاط، وأخيرا سوار الغيني بلا رصيد من النقاط.

مودرن فيوتشر X اتحاد العاصمة الجزائري.. السادسة مساء (ملعب السلام).

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني من المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتربع على القمة بـ9 نقاط، ثم الهلال الليبي 3 نقاط، وأخيرا سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بلا رصيد من النقاط.

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