الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ أمراض صدرية: لقاحات الإنفلونزا الموسمية يجب تناولها في وضع صحي جيد

لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا

قالت د.مها كامل غانم، أستاذ الأمراض الصدرية بطب أسيوط، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق، إن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الصحية الخاصة بالاطمئنان على صحة المرأة، لهذا لاقت المرأة المصرية اهتمام بالغ في ظل قيادة الرئيس السيسي للوطن.

الاهتمام بصحة المرأة

وأكدت مها، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية أطلقت المبادرات الخاصة بصحة المرأة والجنين معًا، حيث كان يتم عمل فحوصات طبية للأجنة منذ اليوم الأول من اكتشاف الحمل لمنع وجود أي مشاكل صحية محتملة قد تصيب الأطفال في المستقبل.

أضافت أن المبادرة الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي من أهم المبادرات الصحية، حيث تم اكتشاف عدد كبير الحالات المصابة بهذا الورم الخبيث، وتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للعلاج السريع من هذا المرض اللعين.

لقاحات الإنفلونزا الموسمية

أشارات إلى أن لقاحات الإنفلونزا الموسمية يجب أن يتم تناولها في وضع صحي جيد، وذلك حتى يكون لهذا اللقاح تأثير على الجهاز المناعي، لذا يجب على المواطنين الإسراع في تناول لقاح الإنفلونزا استعدادًا لفصل الشتاء.

مها كامل غانم لقاحات الإنفلونزا الموسمية اكسترا نيوز المبادرات الصحية الاهتمام بصحة المرأة نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق

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