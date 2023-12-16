السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف عقبة: حملة "100 يوم صحة" يسرت الحصول على الخدمات الطبية للمواطن

أشرف عقبة
أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن حملة "100 مليون صحة"، أزالت جميع  الحواجز أمام المصريين في الحصول على الخدمات الطبية، وساعدت على الاكتشاف المبكر للأمراض، وأبرزها الكشف المكبر لحديثي الولادة، مثل ضعف السمع، وعدم القدرة على الرؤية جيدًا، أو المشاكل التي تعوق الحركة. 

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن حملة "100 يوم صحة" تعمل على الاكتشاف المبكر لتقليل المضاعفات، ومن ثمَّ، خفض التكاليف العلاجية في المستقبل.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، أن حملة "100 يوم صحة"، وفرّت خدمة طبية بمستوى عالٍ، دون أن يظل المريض في قوائم الانتظار، مما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات، خاصة إذا كانت الحالات الطبية تحتاج إلى عمليات معقدة وآليات دقيقة، وتوفر الدولة كل ذلك مجانًا، دون تكاليف على المواطن.

 

 

رئيس أقسام الباطنة حملة 100 مليون الخدمات الطبية الاكتشاف المبكر ضعف السمع لحديثس الولادة قوائم الانتظار

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