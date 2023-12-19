أشرف عقبة: مصر بحاجة إلى بحث علمي محلي لرصد الأزمات الصحية

قال د.أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة السابق بطب عين شمس، إن اتجاه الدولة المصرية نحو توطين صناعة الدواء في مصر أمر في غاية الأهمية، خاصة أن هذا التفكير جاء بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الغير متناهية.

توطين صناعة الدواء

وأكد عقبة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن شركات الأدوية المصرية استطاعت توفير كميات كبيرة من اللقاحات المستخدمة في علاج فيروس كورونا، فبدلًا من أن كان يتم استيراد هذه اللقاحات من الخارج بالعملة الصعبة أصبحت مصر الآن منتجة لها بل ووصل الأمر إلى حد التصدير للدول المجاورة.

قطاع بحث عملي محلي

أضاف أن مصر بحاجة إلى قطاع بحث علمي محلي لرصد الأزمات الصحية في مصر، ووضع استراتيجية الوقاية والعلاج من هذه المشاكل الصحية التي سيتم رصدها.

أشار إلى أن المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية كان لها تأثير إيجابي علي صحة المواطنين اللذين كانوا بحاجة إلى الرعاية، حيث تدني مستوى المعيشة يؤثر سلبًا على حياة المواطن، وبالتالي كانت هذه المبادرات بمثابة طوق النجاه للمواطنين في القرى والأحياء.