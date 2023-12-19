الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالتعاون مع الليثي.. عمر كمال يطرح أحدث أعماله "أخوك يشرف بلد"

عمر كمال
عمر كمال

طرح مطرب المهرجانات عمر كمال، اليوم الثلاثاء، أحدث أعماله الغنائية «أخوك يشرف بلد» بالتعاون مع النجم محمود الليثي عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

«أخوك يشرف بلد» كلمات مصطفي الجن، وألحان علاء غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي، مهندس صوت أحمد جوده.

وشارك عمر صورة بوستر الأغنية عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، وعلق عليها: “احترامًا لقرارات نقابة الموسيقين والنقيب مصطفى كامل.. تم تأجيل الاغنية ليوم التلات القادم.. لتعديل بعض المقاطع فى الاغنية.. إن شاء الله معادنا يوم التلات ١٩ ديسمبر”.

أخوك يشرف بلد الفنان عمر كمال عمر كمال يوتيوب النجم محمود الليثي محمود الليثي

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