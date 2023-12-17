الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

احترامًا لـ"الموسيقيين".. عمر كمال يكشف سبب تأجيل أغنيته الجديدة

جريدة الدستور

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال الموعد الجديد لطرح اغنيته الجديدة “أخوك يشرف بلد” التي يشاركه الغناء فيها محمود الليثي بسبب تعديلات بعض مقاطعها، احترامًا لقرارات نقابة المهن الموسيقية. 

وشارك عمر صورة بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلا: “احترامًا لقرارات نقابة الموسيقين والسيد النقيب مصطفى كامل.. تم تأجيل نزول الاغنية ليوم التلات القادم .. لتعديل بعض المقاطع فى الاغنية .. إن شاء الله معادنا يوم التلات ١٩ ديسمبر”.

وأغنية "أخوك يشرف بلد" من فيلم "حمص وحلاوة" خلال الفترة المقبلة، بالتعاون لأول مرة مع المطرب الشعبي محمود الليثي.

ويشارك في فيلم "حمص وحلاوة" مجموعة من الفنانين ومطربي الغناء الشعبي، أبرزهم: محمود الليثي، محمد أسامة، أحمد شيبة، عبد الباسط حمودة، ورضا البحراوي، حجاج عبد العظيم، وهو من تأليف سيد السبكي وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي رومانسي.

كانت آخر أعمال عمر كمال أغنية "صباحك فل" من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

المهرجانات عمر كمال محمود الليثي أخوك يشرف بلد المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية انستجرام

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