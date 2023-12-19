الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد شردي: بعض الأحزاب الحديثة أثبتت وجودها أكثر من العريقة

محمد شردي
محمد شردي

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي إن بعض الأحزاب الجديدة التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات أن تكون أكثر تنظيمًا من أحزاب قديمة وعريقة مصل حزب الوفد في الانتخابات الرئاسية.

أضاف شردي، خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أننا اكتشفنا أهمية مشاركة الأحزاب وتحركهم في الانتخابات وإقبال الشعب المصري، مؤكدًا أن حصول أحد المرشحين على مليون صوتًا فهو رقم جيد جدًا وقابل للزيادة في المستقبل.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودورها في الانتخابات الرئاسية

وتابع أن تنسيقية شباب الأحزاب رغم أنهم كانوا يتبعون كل المرشحين وكان منهم مجموعات في غرف عمليات المرشحين، لكنهم رأوا  ضرورة اقناع الناس بأهمية عودة الحياة السياسة لمصر ونجحوا في إقناع الناس بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه يوجد واقع جديد للسياسة المصرية قادم مع الجمهورية الجديدة.

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