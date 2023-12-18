الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب المصرى قدم صورة مشرفة فى الوعى السياسى بالمشاركة بالانتخابات

الانتخابات
الانتخابات

قالت جميلة زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر سيكون اليوم في تمام الساعة 2 ظهرًا.

وأضافت جميلة زكي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "dmc"، أن الشعب المصري قدم صورة مشرفة وصنع ملحمة وطنية في الوعي السياسي بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، الشعب المصري أثبت أنه يثق في أهمية الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية.

الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية تمت تحت إشراف قضائي وتم هذا الأمر باحترافية كبيرة

 وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أشرفت بشكل قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية في مصر وتم هذا الأمر باحترافية كبيرة، مؤكدة أن الشعب كان حريصًا على المشاركة بكافة فئاته في الانتخابات الرئاسية.

تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية نتيجة إشراف قضائي

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