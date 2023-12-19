"عصر جديد".. عزة مصطفى تعلق على استقبال السيسى لمرشحى الرئاسة (فيديو)
قالت الإعلامية عزة مصطفى إن استقبال الرئيس السيسي لثلاثة من رؤساء الأحزاب المصرية الذين خاضوا الانتخابات الرئاسية 2024 يعكس أن مصر تدخل عصرًا جديدًا في تاريخها.
أضافت عزة، في برنامجها "صالة التحرير" على شاشة صدى البلد أن هذا العصر الجديد يشجع الأحزاب السياسية والمعارضة والتعددية، ويسهل تداول السلطة والتنوع في الساحة السياسية.
وأكدت مذيعة صالة التحرير أن الرئيس السيسي أبدى مبادرة غير مسبوقة في مصر، عندما استقبل 3 من رؤساء الأحزاب المصرية الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن هذا يدل على أن مصر تشهد عصرًا جديدًا مع الجمهورية الجديدة.