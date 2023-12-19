تسبب في وفاة طالب.. قائد سيارة يُسلم نفسه لأجهزة الأمن بالقاهرة الجديدة

سلم قائد سيارة تسبب في وفاة طالب بالقاهرة الجديدة، نفسه لـأجهزة الأمن بعد علمه بوفاة المجني عليه متأثرًا بإصابته.

البداية مع بلاغ تلقاه قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بوفاة طالب إثر حادث تصادم أمام أحد المجمعات التجارية بمحور محمد نجيب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق بمحل البلاغ إصطدمت به سيارة مجهولة مما أسفر عن وفاته وأثناء السير فى إجراءات البحث حضر مرتكب الواقعة لديوان القسم من تلقاء نفسه ( طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ) وبحوزته السيارة قيادته المتسببة فى الحادث.

وبمناقشته أقر أنه أثناء سيره محل البلاغ إصطدم بالمتوفى سالف الذكر أثناء عبوره للطريق محل البلاغ معللًا سبب فراره خوفه من بطش الأهالى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.