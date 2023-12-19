وفاة عامل صدمته سيارة أعلى كوبرى قصر النيل

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر صدم سيارة له حال عبوره الطريق أعلى أحد الكبارى بقصر النيل، بمحافظة القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بوفاة فنى ميكانيكا بإحدى الهيئات متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إصطدام سيارة مجهولة به ولاذت بالفرار حال عبوره الطريق أعلى أحد الكبارى.

وتبين من التحريات تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وتم ضبط قائد السيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.