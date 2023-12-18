الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يبعث برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى لفوزه بولاية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، جاء نصها كالآتي: "يشرفنى أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة والأجهزة التنفيذية والشعبية بها بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الثقة الكبيرة باختياره لقيادة مصر لفترة رئاسية جديدة".

حيث أكد الشعب المصرى بمشاركته الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية فى ملحمة وطنية كبيرة غير مسبوقة ووعى كبير، ثقة الشعب فى قيادته لصنع مستقبل أفضل وتنمية مستدامة لمصرنا الغالية.
إن جموع المواطنين غير المسبوقة هى أبلغ دليل على حب ووطنية وانتماء المواطنين لوطنهم، وأن مصر هى مرادهم تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمشاركة وطنية بلغت 66.8% بنسبة إنجاز تاريخى.
إننا جميعًا إذ نشعر بالفخر والاعتزاز أمام العالم بهذا النجاح، نعاهد الله وسيادته على الاستمرار فى العطاء وبذل أقصى جهد لاستكمال مسيرة التنمية والبناء تحت قيادته الحكيمة الرشيدة.
حفظكم الله ورعاكم لصالح مصر الغالية ودائمًا تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

وكان بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وجاء نص البرقية التي بعثها محافظ الجيزة كالآتي:

"يطيب لي يا سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية بأخلص التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والعرفان بمناسبة فوز سيادتكم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وبدء ولاية جديدة في انتخابات ديمقراطية ونزيهة شهد لها العالم بالشفافية والحرية.
يا سيادة الرئيس إن ما شهدته مصر من الاصطفاف الجماهيري أمام لجان الاقتراع بصورة حضارية سواء في الداخل أو الخارج لهو أكبر دليل علي مدى حب الشعب المصري العظيم لشخصكم ووعيه وحسه الوطني الأصيل وتطلعاته لمستقبل باهر من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والرخاء.
إن ما تحقق من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق إلا بفضل سياستكم الحكيمة وجهودكم المخلصة ووقوف الشعب المصري العظيم خلف قيادته ورغبته الأكيدة في تدعيم أركان الدولة من أجل الوصول بمصرنا الغالية لمكانتها بين الأمم والشعوب.

وسبق أن أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، عن فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية جديدة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

الانتخابات الرئاسية برقية تهنئة فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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