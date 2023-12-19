الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العدل: الرئيس السيسى حريص على رعاية منظومة العدالة وشئون القضاء

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدولة تولي القضاء وشئونه اهتماما كبيرا على نحو غير مسبوق، وأن هناك حرصا كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعاية منظومة العدالة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف برئاسة المستشار محمد عصمت رئيس النادي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأثنى وزير العدل على الأداء المتميز والجهد الكبير المبذول من جانب قضاة مصر في معرض أداء رسالتهم بتحقيق العدالة، مؤكدا في نفس الوقت أهمية الحرص على تنمية المهارات العلمية والعملية ومواكبة كل ما هو متطور بما يسهم في تحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، ومن ثم الوصول إلى  العدالة الناجزة

فى ذات السياق هنأ مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، برئاسة الدكتور أحمد ضياء خميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، وحصوله على نسبة 89.6% من إجمالي الأصوات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الولاية الجديدة للرئيس السيسي من شأنها استمرار الاستقرار الذي تعيشه البلاد والحفاظ على الأمن الوطني والقومي في مواجهة الأخطار المحيطة بالدولة المصرية.

وأكد الدكتور خميس الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية من أجل تحقيق التقدم والازدهار لمصر.. داعيا الله أن يوفق الرئيس في طريق الخير.

القضاء منظومة العدالة قضاة بني سويف الجمعية المصرية للدراسات التعاونية الأصوات

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