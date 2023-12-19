الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يستقبل مجلس إدارة نادى قضاة بنى سويف بالعاصمة الإدارية (صور)

خلال لقاء وزير العدل
خلال لقاء وزير العدل

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف، برئاسة المستشار محمد عصمت رئيس النادي والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للتعرف على الحي الحكومي ومقر وزارة العدل به، وما توفره من بيئة عمل ذكية ومتطورة. 

وزير العدل يلتقي أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف

وفي مستهل الزيارة، تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل الرقمي بها، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

وتلاه جولة تفقدية للوفد بمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة بني سويف، الشكر والامتنان لوزير العدل لما شاهده والوفد المرافق له، من طفرة تقنية في سير عمل الوزارة، لاسيما في مجالي الأرشفة الإلكترونية وتأمين الوثائق، يما يحمى الوثائق من الفقد والتزوير.

وفى كلمته، أكد وزير العدل على اهتمام الدولة غير المسبوق بالقضاء وشئونهم، نُشيدًا بالآداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم.

وأكد وزير العدل، أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولًا لتحقيق عدالة ناجزة يشعر بها المواطن، خاصة في ظل الرعاية الكاملة التي تحظى بها منظومة العدالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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