الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

المستشار عمر مروان يفتتح جناح "العدل" في معرض "Cairo ICT23"

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

افتتح المستشارعمر مروان وزير العدل اليوم، جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي أولًا مشروع وحدة لإصدار محررات الوزارة عن بعد وذلك في اطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم.

حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام ٢٠٢١ بإستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الإصطناعي في إستخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف أنواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات والمدن والمراكز.

فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة..والجدير بالذكر بأنه تم تطوير ذلك المشروع خلال العام الجاري ٢٠٢٣باضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك، حيث تم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري وايضا الية التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية لمراعاة الاجراءات الشكلية في اصدار هذا النوع من المحررات.

كما من المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق اصدار محررات نيابة الاسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق واعلامات الوراثة وغيرها من اعلامات نيابة الأسرة.

كما شاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني هو مشروع تحويل الكلام الشفوي الى محرر مقروء الذي بداءت مراحله التجريبية منذ سبتمبر ٢٠٢١ من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات شفوية وسؤال المتهمين الى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرجوع الى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة وذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.

المستشار عمر مروان وزير العدل وزارة العدل معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا المستشارعمر مروان

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