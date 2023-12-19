الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني عن لقاء السيسي بالمرشحين السابقين: "يعزز مناخ الديمقراطية"

كريم طلعت السادات
كريم طلعت السادات

أشاد كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، باستقبال الرئيس السيسي مرشحي رئاسة الجمهورية 2024 وذلك عقب اعلان فوزه بالانتخابات، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس.

وقال عضو مجلس النواب إن مقابلة الرئيس بمرشحي الرئاسة يعد مشهد ديمقراطي مبهر، ويعكس الحرص على الاستفادة من جهود جميع شركاء الوطن من أجل  العبور بالمصريين إلى الجمهورية الجديدة، فضلا عن أن هذا في صالح الوطن في المقام الأول وذلك من خلال تبادل وجهات النظر والاختلاف في الأراء والأفكار والرؤى والمشاركة بين الجميع في تحمل المسؤولية.

أضاف السادات في بيان، مساء الثلاثاء، أن استقبال السيسي للمنافسين يعكس أيضا احترامه لحقوق المواطنين وحرية التعبير عن آرائهم، وإظهار صورة إيجابية للمجتمع الدولي بشأن الانتخابات والعملية الديمقراطية في مصر، كل ذلك يؤكد تعزيز التفاهم والتعاون بين الأطراف كافة.

واختتم حديثه بأن لقاء الرئيس السيسي بحازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة، يؤكد سعي القيادة السياسية في استمرار الحوار السياسي في المستقبل وأن المجال العام سيظل مفتوحًا أمام الجميع، فضلاً عن أنه يؤسّس لمرحلة جديدة ترسي قواعد الجمهورية الجديدة، وتعزز مناخ الديمقراطية.

النائب كريم طلعت السادات مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحي رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ المستشار محمود فوزي

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