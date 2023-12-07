الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التنسيقية تلتقي 4 نقابات ضمن أعمال صياغة برنامج انتخابي لطرحه على مرشحي الرئاسة

وفد من تنسيقية شباب
وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بنقابات الأطباء والإعلاميين والزراعيين والعلاج الطبيعي، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024 - 2030، لترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة هذه النقابات للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

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تنسيقية الأحزاب ترصد تفاصيل تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إقبال كبير للناخبين بالخارج للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

 

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

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تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الاستحقاقات الانتخابية التحديات التنسيقية برنامج انتخابي

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