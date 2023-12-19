الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الصينية تهنئ السيسى بفوزه بولاية رئاسية جديدة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون، الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه بولاية ثالثة.

وتلقى الرئيس السيسي العديد من التهنئات والبرقيات بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.6% من الأصوات.

ووجه أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رسالة تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة جاء فيها:"يسعدنى أن أتوجه إليكم بأصدق التهانى على الثقة الكبيرة التي أولاكم إياها الشعب المصرى العظيم بإعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة جديدة، داعيًا الله العلىَّ القدير أن يلهمكم السداد والتوفيق في قيادتكم للبلاد نحو التقدم في المرحلة المقبلة".

فيما أبرزت شبكة فويس أوف أمريكا، فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.6% من الأصوات، لافتة إلى أن السيسي ضمن ولاية ثالثة وحصن للأمان والاستقرار في ظل تصاعد التوترات والحرب في غزة.

ونقلت عن السلطات الانتخابية، أمس الإثنين، أن الرئيس السيسي فاز بفترة ولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، حيث قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن السيسي حقق فوزًا ساحقًا بحصوله على 89.6% من الأصوات وبلغت نسبة المشاركة 66.8% من بين أكثر من 67 مليون ناخب مسجل.

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