عاجل| شبورة صباحًا وبرودة ليلاً.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، غدًا الأربعاء وذلك على أنحاء الجمهورية كافة.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد في نشرتها الجوية بشأن طقس الغد من شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤديةمن وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أنَّ البحر المتوسط تكون خفيفة معتدلة، ويُسجّل ارتفاع الموج نحو 1.5:1 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة معتدلة، ويكون ارتفاع الموج نحو (1.5:1 متر).

بداية فصل الشتاء

ونوّهت هيئة الأرصاد في وقت سابق على بداية فصل الشتاء رسميًا خلال أيام قليلة، مؤكدة بتغيرات جوية تشهدها البلاد خلال هذا الفصل، على أن تستمر البرودة وانخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت الأرصاد من الرؤية الأفقية حيث تقلّ نتيجة الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل لحد الضباب الكثيف على مناطق من الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومطروح.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 21 13

6 أكتوبر 21 13

بنها 22 14

دمنهور 22 13

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 21 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 14

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 14

نخل 22 10

كاترين 20 06

الطور 25 14

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 21 13

العلمين 21 12

مطروح 20 12

السلوم 18 11

سيوة 20 10

رأس غارب 25 15

الغردقة 25 16

سفاجا 26 16

مرسى علم 26 17

شلاتين 28 21

حلايب 26 21

أبورماد 26 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 22 13

بني سويف 23 13

المنيا 23 11

أسيوط 24 11

سوهاج 25 12

قنا 25 13

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

الوادي الجديد 25 13

أبوسمبل 26 15