الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تهديد سيدة وابنتها بسلاح ناري.. "أمن قنا" يفحص مقطع فيديو متداول

حملة امنية
حملة امنية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ساعات قليلة، مقطع فيديو لشاب يمسك في يده سلاحًا ويسب ويهدد سيدة داخل منزلها، قبل أن يُطلق الأعيرة النارية خلال مشاجرة نشبت بينهما.

ولمحت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي - فيسبوك وتويتر - إلي أن تكون الواقعة في أحد القرى أو النجوع التابعة لأحدي مدن ومراكز محافظة قنا، وسط حالة من الاستياء قد سيطرت على مشاهدى المقطع المصور.

من جانبه، قال مصدر بمديرية أمن قنا في تصريحات لـ"الدستور"، إن فريقًا أمنيًا بدأ فحص المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلي أن الأجهزة الأمنية تفحص المقطع المصور للتأكد من الواقعة سواء كانت في أحد قرى محافظة قنا من عدمه. 

العثور على جثة طفل متغيب 

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة الطفل المتغيب بعد 12 ساعة غريق في نهر النيل في ظروف غامضة بمنطقة صفارة، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، فيما قد أخطرت النيابة العامة بمحافظة قنا لتولي التحقيقات اللازمة في الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا بأن أسرة حررت محضرًا بتغيب طفلهم "زايد عادل رمضان، يبلغ من العمر عام ونصف من منطقة صفارة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية في رحلة البحث عن الطفل وبعد 12 ساعة تم العثور عليه غريق داخل نهر النيل في ظروف غامضة، تم انتشال الجثة وإيداعها داخل مشرحة مستشفى فاو في دشنا.

قنا دشنا امن قنا فيسبوك محافظة قنا

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