بالأسماء.. مصرع عامل وإصابة طالبين إثر انهيار منزل في مركز دشنا

لقي عامل مصرعه وأصيب طالبين، اليوم الإثنين، إثر انهيار منزل في قرية فاو قبلي بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بسقوط حائط منزل في قرية فاو قبلي مركز دشنا وأسفرت الواقعة عن مصرع عامل وإصابة طالبين.

وتبين من الفحص مصرع “عبدالله عدلي رمضان، 41 عامًا”، وإصابة زياد عاطف فكري، يبلغ من العمر 15 عامًا، ومحمد مصطفى عبدالجواد، يبلغ من العمر 18 عامًا، سقط عليهم منزل أثناء مرورهم في الشارع، بقرية فاو قبلي، مركز دشنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو قبلي في دشنا، فيما تقرر نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.