محافظ بورسعيد: بدء الخطوات التنفيذية لانضمام المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي الشامل

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مسئولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ودكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ودكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد ورؤساء مجالس ادارات المستشفيات الخاصة.

محافظ بورسعيد: تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لمستشفيات القطاع الخاص ببورسعيد للحصول على الاعتماد والجودة

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، و سيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتا الى أنه سيتم تسخير كافة الامكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات لمسئولي المستشفيات الخاصة.

وأشار محافظ بورسعيد، الى بدء الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى ، مشددا على تذليل اي عقبات لسرعة حصول المستشفيات على الاعتماد والجودة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل واستيفاء معايير الجودة والرقابة للانضمام للمنظومة الجديدة

وأوضح محافظ بورسعيد، بأنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة ، كما وجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل، بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى، لافتا لأهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة وتطبيقها في هذه المستشفيات من أجل خدمات أفضل.