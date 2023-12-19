الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء الخطوات التنفيذية لانضمام المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي الشامل

محافظ بورسعيد اللواء
محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مسئولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد،  بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص،  والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،  جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ  ودكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ودكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد ورؤساء مجالس ادارات المستشفيات الخاصة.  

محافظ بورسعيد: تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لمستشفيات القطاع الخاص ببورسعيد للحصول على الاعتماد والجودة

وأكد محافظ بورسعيد،  أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية،  و سيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل،  بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة،  لافتا الى أنه سيتم تسخير كافة الامكانيات المتاحة،  وتذليل أي عقبات لمسئولي المستشفيات الخاصة.

وأشار محافظ بورسعيد، الى بدء الخطوات التنفيذية لانضمام  مستشفيات القطاع الخاص لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى  ،  مشددا على تذليل اي عقبات لسرعة حصول المستشفيات على الاعتماد والجودة  وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل واستيفاء معايير الجودة والرقابة للانضمام للمنظومة الجديدة

وأوضح محافظ بورسعيد، بأنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة  ،  كما وجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات،  والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل،  بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى،  لافتا لأهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة وتطبيقها في هذه المستشفيات من أجل خدمات أفضل.

مستشفى بورسعيد تأمين صحي خدمات طبية

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يزور رئيس محكمة بورسعيد ويشيد بجهود الهيئة القضائية خلال الانتخابات

تفريغ 1802 سيارة وتصدير خام الكلينكير والملح بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

"أرسى دعائم الوطنية والتنمية".. مطرانية بورسعيد تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية

محافظ بورسعيد مهنئًا الرئيس السيسى بفوزه: فخور بالإنجازات تحت قيادته

بالمزمار.. مواطنو بورسعيد يحتفلون بفوز السيسى فى الانتخابات

"الغضبان" يتابع سير العمل داخل محطة تسمين الماشية ومجزر بورسعيد (صور)

محافظ بورسعيد يهنِّئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع مضرب الأرز

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل رسالة الكونجرس لبايدن: ممارسات نتنياهو خطر على الجميع

الرئيس السيسى يلتقى منافسيه فى انتخابات الرئاسة: التجربة تثرى التعددية والتنوع فى المشهد السياسى والديمقراطى

محمد صلاح يزور أحد مستشفيات أطفال ليفربول قبل أعياد الميلاد

أسعار الدواجن اليوم في المزرعة

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى