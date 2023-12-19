الشوط الأول.. الاتصالات يتقدم على طنطا بهدف ياسر زحلق

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتصالات وطنطا المقامة باستاد السلام في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري المحترفين بتقدم الاتصالات بهدف سجله ياسر زحلق في الدقيقة 28.

في الدقيقة السابعة تلقى أقطاى عبدالله كرة عرضية وسددها برأسه أبعدها حسين زكري حارس الاتصالات إلى ركنية ومنها مرر شهاب فتحي كرة عرضية أبعدها الدفاع ووصلت إلى أحمد السيد الذي سددها بعيدا عن المرمى.

في الدقيقة 21 مرر أقطاي عبدالله كرة داخل منطقة الجزاء لشهاب فتحي القادم من الخلق فسددها فوق العارضة.. وفي الدقيقة 28 سدد محمد سيد كرة قوية أبعدها الحارس حسين زكري وارتدت الهجمة وانطلق محمد بهاء في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية سددها ياسر زحلق داخل المرمى مسجلا هدف التعادل للاتصالات.

هاجم طنطا بعد الهدف بغية إدراك التعادل وفي الدقيقة 37 مرر أحمد حسني كرة عرضية سددها محمد عاطف برأسه بجوار القائم الأيسر وحصل محمد محسن شيكا لاعب طنطا على إنذار للاعتراض على الحكم.

احتسب الحكم محمد الشناوي أربع دقائق وقتا بدلا من الضائع، في الدقيقة الرابعة منها تصدى أحمد حسنى لركلة حرة خارج منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ومرر كرة باتجاه المرمى اصطدمت بالعارضة لخارج الملعب؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتصالات بهدف.