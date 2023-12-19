دورى المحترفين.. الاتصالات يستضيف طنطا فى مباراة العودة للانتصارات

يحل طنطا بقيادة عمرو أنور ضيفا على فريق المصرية للاتصالات في الثانية عصر اليوم الثلاثاء، باستاد السلام في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري المحترفين.

الاتصالات بدون مدرب

المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين حيث يحتل الاتصالات المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين وست هزائم وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا ويعيش فريق الاتصالات أوقاتا صعبة ولم يجمع سوى ثلاث نقاط من أخر أربع مباريات من الفوز على المقاصة والهزيمة أمام بترول أسيوط ولافيينا وراية ما أدى لرحيل مدربه جمعة مشهور عقب الهزيمة أمام راية، وحتى الآن لم تتعاقد الإدارة مع مدير فني جديد ويقود الجهاز المعاون الفريق في مباراة اليوم التي يسعى الفريق خلالها لاستعادة نغمة الانتصارات وتحسين وضعه في جدول دوري المحترفين.

في المقابل يحتل طنطا بقيادة عمرو أنور المركز العاشر برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات وأربعة تعادلات وأربع هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وجمع خمس نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الجمهورية شبين والتعادل مع دكرنس وغزل المحلة والهزيمة أمام حرس الحدود ويسعى للفوز والوصول للنقطة 19 والاقتراب من فرق المربع الذهبي.

قائمة طنطا لمباراة الاتصالات

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد ربيع الشيخ ومصطفى الكومي وأحمد علي ومحمد مصطفى حموشة وأحمد حسني وكريم أسامة ومحمد حسام الشرخة وأحمد عبد الهادي وفارس طارق وأحمد الشامي وأسامة النجاروشهاب فتحي وحسام غالي وحسون محمد ومحمد عاطف وإبراهيم جمال ونانا أنتوى ومحمد السيد عبدالهادى ونصر عبدالرازق ومحمد شيكا وأقطاى عبدالله وعلاء النجار.

يدير المباراة محمد الشناوي ويساعده وليد حميد ومحمد مجدي السيد ومعهم محمد حسان حكما رابعا.