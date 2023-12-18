مواجهة قوية بين القناة ولافيينا فى افتتاح الأسبوع الثالث عشر لدورى المحترفين

يشهد ملعب القناة بالإسماعيلية في الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين، مباراة قوية بين فريقى القناة ولافيينا في افتتاح مواجهات الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري المحترفين.

القناة يسعى لمواصلة الانتصارات

فريق القناة بقيادة سامر عبد الرحمن يحتل المركز التاسع برصيد 17 نقطة من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات وثلاث هزائم وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا وبعد ست مباريات متتالية لم يحقق خلالها أى فوز وجمع منها أربع نقاط بالتعادل مع حرس الحدود والاتصالات وأسوان وأبوقير للأسمدة والهزيمة أمام غزل المحلة ومكادي نجح الفريق في استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الماضية وفاز خارج ملعبه على بترول أسيوط بهدفين نظيفين ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 20 والاقتراب من المربع الذهبي.

سامر عبد الرحمن المدير الفني للقناة أكد للاعبيه أن مباراة اليوم تعتبر مفترق طرق بالنسبة للفريق ولابديل عن حصد نقاطها الثلاث لتقليص فارق النقاط مع فريق المربع الذهبي.

على الجانب الآخر يحتل لافيينا بقيادة عبد الباقي جمال المركز الثالث برصيد 22 نقطة من ستة انتصارات وأربعة تعادلات وهزيمتين، وسجل 18 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وبعد انتصارين متتالين على الاتصالات ومكادي تعادل في الجولة الماضية بملعبه مع أسوان بهدفين لكل منهما ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 25 وتقليص الفارق مع بتروجت المتصدر إلى نقطة واحدة في انتظار نتيجة مباراة بتروجت والنجوم غدا " الثلاثاء ".

عبد الباقي جمال يصحح أخطاء لافيينا

عبد الباقي جمال حرص خلال التدريبات على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي حدثت في مباراة أسوان وأدت للتعادل وأكد للاعبيه أن مواجهة أسوان في ملعبه ستكون صعبة وتحتاج للتركيز وبذل الجهد خاصة أن موقف الفريق لايحتمل أى نتيجة سلبية.

يدير المباراة أحمد ناجي ويساعده أحمد عبد الهادي خلف وعلاء علي السروي ومعهم عباس حسن حكما رابعا.