دوري المحترفين.. حرس الحدود يهزم وادي دجلة 2-1 وينفرد بانمركز الثاني

عاد فريق حرس الحدود بثلاث نقاط غالية بعد فوزه على وادي دجلة 2-1 في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في ختام الأسبوع الثاني عش لمسابقة دوري المحترفين وأدارها الحكم محمود رشدي ليرتفع رصيد حرس الحدود إلى 24 نقطة ويتوقف رصيد وادي دجلة عند 21 نقطة وينال الهزيمة الأولى هذا الموسم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وكان أبرز مافيه فرصة أهدرها علي حسين من انفراد بحارس مرمى حرس الحدود في الدقيقة السادسة.

الشوط الثاني بدأ هادئا لكنه كان الهدوء الذي يسبق العاصفة وخلال دقيقة واحدة اهتزت الشباك مرتين ففي الدقيقة 58 لنطلق محمود ممدوح من منتصف الملعب وعندما اقترب من منطقة الجزاء أطلق قذيفة يسارية سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى عبد الكافي رجب مسجلا هدف التقدم لحرس الحدود.

وبعد الهدف بدقيقة واحدة دخل علي حسين منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية تخطت الجميع ووصلت إلى محمود دياسطي الذي سددها داخل المرمى مسجلا هدف التعادل لوادي دجلة.

وعقب الهدف كاد محمود دباسطي يضع وادي دجلة في المقدمة عندما دخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت فوق العارضة وفي الدقيقة 64 أجرى الكرواتي إيجور توليتش المدير الفني لوادي دجلة تغييرين بنزول أحمد داهش ووليد عطية بدلا من أحمد دحروج وعلي حسين ثم أشرك عبدالله كامل بدلا من محمود دياسطي المصاب في الدقيقة 70.

ورغم سيطرة وادي دجلة جاء الهدف من الناحية الأخرى عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لحرس الحدود في الدقيقة 81 في كرة مشتركة بين محمود ممدوح وكلاسن تصدى لها محمود أبوجودة وسدد الكرة قوية على يمين الحارس مسجلا الهدف الثاني لحرس الحدود.

وبعد الهدف دفع الكرواتي إيجور توليتش بإسلام كانو ومحمد الشبيني لتعزيز الجانب الهجومي واحتسب الحكم سبع دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لتنتهي المباراة بفوز حرس الحدود 2-1.