الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب مصر أكتوبر: لقاء السيسي بمرشحي الرئاسة يدل على استثنائية العملية الانتخابية

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المرشحين في  الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تعطي العديد من الدلالات حول استثنائية العملية الانتخابية، سواء من حيث شكل المنافسة والتعددية التي شهدتها، أو من حيث نزاهة العملية الانتخابية نفسها والذي لمسناه أثناء الانتخابات وما بعد صدور النتيجة، واليوم خلال اللقاء الذي تم بقصر الاتحادية.

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رئيس "الإصلاح والنهضة": لقاء الرئيس مع مرشحي الرئاسة حرص على البناء السياسي الحقيقي

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لقاء الرئيس السيسى ومرشحى الرئاسة.. ضمانة جديدة لاستمرار الحوار الوطنى

 الانتخابات الرئاسية

وأضافت "مديح"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي من خلال لقاءه اليوم بمرشحي الرئاسة 2024، يدلل على الحالة الديمقراطية التي تمت فيها الانتخابات الرئاسية، وهو أمر غير مسبوق، مشيرة إلى أنها فرصة لبداية جديدة على مسار الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

 استمرار الحوار السياسي في المستقبل

وأشارت رئيس حزب  مصر أكتوبر، إلى أن لقاء الرئيس السيسي بالمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، ود.عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذين يعبرون عن تيارات سياسية مختلفة، يؤكد استمرار الحوار السياسي في المستقبل، وأن المجال العام سيظل مفتوحًا أمام الجميع.

وناشدت الدكتورة جيهان مديح، الأحزاب السياسية، أن ينتهزوا تلك الحالة التي تشهدها الحياة السياسية في مصر، لتقوم بدورها المنوط بها، وأن تعرض برامجها على المواطنين.

رئيس حزب مصر أكتوبر ومرشحي الرئاسة 2024 الحياة السياسية المصرية العملية الانتخابية الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية

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