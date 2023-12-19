الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لمدة شهر.. وزيرة التضامن تعلن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت نيفين القباج، وزيرة  التضامن الاجتماعى عن فتح باب التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، ولمدة شهر، حيث يستمر تلقى طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم كافلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من “قادرون باختلاف” حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية " ماجستير- دكتوراه"، وأم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة، وأم لشهيد من الشرطة.

وزيرة التضامن الاجتماعي الأم المثالية التضامن الاجتماعي قادرون باختلاف مسابقة الأم المثالية

مواد متعلقة

وزارة التضامن تعلن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2024

وزيرة التضامن تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

اتحاد الجمعيات الأهلية يهنئ الرئيس بفوزه في الانتخابات

خلال الأيام القادمة.. التضامن تجري قرعة حج الجمعيات الأهلية

"مودة" ينفذ 121 تدريبا في 15 جامعة للحفاظ على كيان الأسرة

علاج الإدمان يطلق مبادرة لتوعية الصيادين بأضرار تعاطي المخدرات

القباج: نجحنا فى إخراج وإنتاج 101 فيلم يطرح قضايا التضامن

القباج: نؤمن بأهمية الإعلام ونعتبره شريكًا أساسيًا فى تسويق برامج الوزارة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يلتقى منافسيه فى انتخابات الرئاسة: التجربة تثرى التعددية والتنوع فى المشهد السياسى والديمقراطى.. عاجل

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى

الفلسبار والمنجنيز.. كنوز مصرية تعزز الاستقرار الاقتصادى الأمريكى

في آخر تحديث.. سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

هبوط سعر الأولين.. أسعار زيت الطعام اليوم الثلاثاء لدى تجار الجملة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

عاجل.. الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى