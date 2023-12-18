الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تتقدم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات وجميع العاملين بالوزارة، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.
 
وتثمن وزيرة التضامن الاجتماعي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما ظهر في حجم التأييد الشعبي الذي أظهرته الانتخابات الرئاسية، مما يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشعب المصري أظهر إصراره وتمسكه باستمرار مسيرة البناء والتنمية والارتقاء بالوطن في كافة قطاعاته، خاصة الفئات الأولى بالرعاية التي تحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية.

اتحاد الجمعيات الأهلية  

فى سياق متصل، كان قدم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024.

وأشاد عبدالقوي بالمظهر الحضاري الذي خرجت به الانتخابات الرئاسية، مشيرا أن تجديد الثقة بالرئيس ضمانة لاستمرار مرحلة الاستقرار والتنمية التي شهدتها مصر تحت قيادته من أجل استكمال البناء والتنمية ونمو الوطن وازدهاره.

وأكد رئيس الاتحاد أن الصورة المبهرة التي خرجت بها الانتخابات توكد وعي الشعب المصري واختياراته الصحيحة لاستكمال البناء فالانتخابات الرئاسية تمت بكل شفافية ومصر كانت حريصة على الالتزام بالدستور في كافة إجراءات العملية الانتخابية.

وأكد أنه على الشعب المصري أن يفخر بقيادته التي وصلت بمصر إلى بر الأمان بعد سنوات عجاف من عدم الاستقرار أمنيا واقتصاديا، داعيا جموع الشعب المصري لدعم والوقوف بجانب جهود الرئيس، مؤكدا ثقته في أن الرئيس لديه الإرادة والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.

نيفين القباج وزيرة التضامن عبد الفتاح السيسي للشعب المصري العاملين

مواد متعلقة

اتحاد الجمعيات الأهلية يهنئ الرئيس بفوزه في الانتخابات

خلال الأيام القادمة.. التضامن تجري قرعة حج الجمعيات الأهلية

"مودة" ينفذ 121 تدريبا في 15 جامعة للحفاظ على كيان الأسرة

علاج الإدمان يطلق مبادرة لتوعية الصيادين بأضرار تعاطي المخدرات

القباج: نجحنا فى إخراج وإنتاج 101 فيلم يطرح قضايا التضامن

القباج: نؤمن بأهمية الإعلام ونعتبره شريكًا أساسيًا فى تسويق برامج الوزارة

عوض: زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1300 جنيه والأقصى 10080

القباج والإتربى يوقعان بروتوكولًا لدعم مشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات والشباب بقرى المبادرة الرئاسية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

عاجل.. جوارديولا يتغزل فى الأهلى: من أقوى الفرق العربية.. والجميع فى مصر أهلاوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة