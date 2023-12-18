وزيرة التضامن تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

تتقدم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات وجميع العاملين بالوزارة، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.



وتثمن وزيرة التضامن الاجتماعي الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما ظهر في حجم التأييد الشعبي الذي أظهرته الانتخابات الرئاسية، مما يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الشعب المصري أظهر إصراره وتمسكه باستمرار مسيرة البناء والتنمية والارتقاء بالوطن في كافة قطاعاته، خاصة الفئات الأولى بالرعاية التي تحظى باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية.

اتحاد الجمعيات الأهلية

فى سياق متصل، كان قدم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024.

وأشاد عبدالقوي بالمظهر الحضاري الذي خرجت به الانتخابات الرئاسية، مشيرا أن تجديد الثقة بالرئيس ضمانة لاستمرار مرحلة الاستقرار والتنمية التي شهدتها مصر تحت قيادته من أجل استكمال البناء والتنمية ونمو الوطن وازدهاره.

وأكد رئيس الاتحاد أن الصورة المبهرة التي خرجت بها الانتخابات توكد وعي الشعب المصري واختياراته الصحيحة لاستكمال البناء فالانتخابات الرئاسية تمت بكل شفافية ومصر كانت حريصة على الالتزام بالدستور في كافة إجراءات العملية الانتخابية.

وأكد أنه على الشعب المصري أن يفخر بقيادته التي وصلت بمصر إلى بر الأمان بعد سنوات عجاف من عدم الاستقرار أمنيا واقتصاديا، داعيا جموع الشعب المصري لدعم والوقوف بجانب جهود الرئيس، مؤكدا ثقته في أن الرئيس لديه الإرادة والقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.